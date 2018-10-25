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Всем, кто не успел оформить субсидию, расходы на услуги ЖКХ компенсирует Кабмин

Всем, кто не успел оформить субсидию, расходы на услуги ЖКХ компенсирует Кабмин

Тем семьям, которые не успели оформить субсидию до начала отопительного сезона, Кабмин компенсирует все расходы на коммунальные услуги.

Об этом сообщает правительственный портал teplo.gov.ua.

Как сообщается, правительство компенсирует украинцам коммунальные расходы, даже если документы будут поданы в ноябре или декабре.

Независимо от вида отопления - централизованное теплоснабжение или индивидуальное газовое или электрическое отопление - в случае поступления заявления о назначении субсидии, к примеру, в декабре, безвозвратная помощь правительства будет назначена с начала отопительного сезона. 

То есть государство возместит коммунальные расходы семьи за два месяца. 

Это гарантировано Постановлением КМУ № 848 «Об упрощении порядка предоставления населению субсидий для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива», сообщает портал.

Для получения государственной помощи в оплате жилищно-коммунальных услуг необходимо заполнить только заявление и декларацию о доходах. Никаких других документов не требуется.

Готовые документы можно: 

• самостоятельно подать в местные управления труда и социальной политики, сельских и поселковых советов; 

• направить заказным письмом в органы социальной защиты населения по месту жительства. 

• отправить через Интернет (заполнить заявление и декларацию можно на сайте subsidii.mlsp.gov.ua)

В течение нескольких недель с момента получения документов социальное учреждение письменно сообщит о решении по поводу оказания помощи и ее размера. С июля 2018 размер своей субсидии можно узнать также он-лайн - на сайте subsidii.ioc.gov.ua.

В случае безосновательного отказа следует обращаться на правительственную горячую линию 15-45. 

Как сообщается, обращение будет зафиксировано и отправлено соответствующим структурам для оперативного реагирования.

 

Агентство Телевидения Новости

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