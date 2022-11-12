Всем особо возбуждённым приказано "Завалить хлебало" - рус тв

Объективно говоря, в руки попала самая тупая методичка, которую я когда-либо читал. И касается она "сдачи Херсона".

Очень смешно, что запрещено называть Херсон территорией РФ, вспоминать, что "в Херсоне Россия навсегда", а также реплики, что "атака на присоединенные Россией территории вызовет пропорциональный ответ".

Зато в тексте полно интересных заявлений следующего характера: "Россия, совершая маневр в Херсоне, гарантирует жизнь и безопасность как своим военным, так и гражданским на территории Херсона".

Фактическое бегство из города именуется то маневром, то стратегическим решением, то разумным шагом, то средством защиты военных.

При этом в контексте Херсона нельзя упоминать Путина, чтобы не создавать "возможную негативную ассоциацию между территориальной потерей и мудрыми действиями президента".

Всем особо возбуждённым приказано "Завалить хлебало" и "не лезть в военное дело", пока теми, кто лезет, не занялись органы правопорядка (фактически угроза тюремным сроком).

Джерело: https://t.me/cynic2020/7606

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