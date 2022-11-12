Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 06:48
Просмотров: 55

Всем особо возбуждённым приказано "Завалить хлебало" - рус тв

Всем особо возбуждённым приказано Завалить хлебало - рус тв

Объективно говоря, в руки попала самая тупая методичка, которую я когда-либо читал. И касается она "сдачи Херсона".

Очень смешно, что запрещено называть Херсон территорией РФ, вспоминать, что "в Херсоне Россия навсегда", а также реплики, что "атака на присоединенные Россией территории вызовет пропорциональный ответ".

Зато в тексте полно интересных заявлений следующего характера: "Россия, совершая маневр в Херсоне, гарантирует жизнь и безопасность как своим военным, так и гражданским на территории Херсона".

Фактическое бегство из города именуется то маневром, то стратегическим решением, то разумным шагом, то средством защиты военных.

При этом в контексте Херсона нельзя упоминать Путина, чтобы не создавать "возможную негативную ассоциацию между территориальной потерей и мудрыми действиями президента".

Всем особо возбуждённым приказано "Завалить хлебало" и "не лезть в военное дело", пока теми, кто лезет, не занялись органы правопорядка (фактически угроза тюремным сроком).

Джерело: https://t.me/cynic2020/7606

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Оперативна інформація станом на 06.00 12.11.2022 щодо російського вторгнення
Сегодня 07:02    34
Херсон как предвестник эпических уходов
Сегодня 06:58    31
21 країна передає Україні генератори та інше енергетичне обладнання
Сегодня 06:39    64
Херсон. Дугін пропонує вбити Путіна. Що далі?
Сегодня 06:20    84
Обращение к российским военнослужащим, брошенным в Херсоне командованием армии рф
Сегодня 06:10    90
Новини однією строкою
Сегодня 06:00    98
Оперативна інформація станом на 18.00 11.11.2022 щодо російського вторгнення
11.11.2022 18:39    159
«Ходять ресторанами і просять знижок»: путін оббрехав українських біженців за кордоном
11.11.2022 10:08    286
Благодаря Польше в Украине появятся еще более полутора тысяч станций Starlink
11.11.2022 09:45    135
«В Армянске - склады с пулеметами стоят, ожидают отправку на Чаплынскую стену, в окошки стены»
11.11.2022 09:33    313
Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Індивідуальні уроки з іноземних мов та математики в EasySchool

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 