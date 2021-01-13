Вслід за Twitter: YouTube тимчасово заморозив обліковий запис Трампа

Протягом тижня Дональд Трамп не зможе публікувати відеоролики та транслювати відео зі свого акаунту на YouTube. У відеохостингу також видалили останнє відео чинного глави Білого дому.

Заборона діятиме щонайменше тиждень

Причина такого рішення – аналогічна, яку раніше навели соцмережі Twitter, Facebook та Instagram. Начебто контент, який викладає у мережу Трамп, може викликати спалах насильства. Про це повідомляє CNN.

Трампу надіслали попередження і заборонили завантажувати нові відео та вести трансляції протягом тижня. Також користувачі не можуть коментувати ті ролики президента, що залишились.

Кілька соцмереж вже "забанили" главу Білого дому

Зазначимо, що поки на найбільш радикальний крок пішли у Twitter. Там назавжди "забанили" Трампа. Йому не можна публікувати дописи не лише з особитосго акаунту, а й з облікового запису Президента США.

У Facebook та Instagram Трамп також не може писати до закінчення каденції.

Чому у мережі блокують Трампа?

На такий крок у соцмережах пішли через події 6 січня. Тоді прихильники чинного глави Білого дому штурмували Капітолій. Трамп оприлюднив відео у твіттері, у якому закликав прихильників розійтись, проте зазначив, що перемогу на виборах у нього вкрали.

Источник: 24tv.ua

Новости портала «Весь Харьков»