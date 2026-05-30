Вісім нових шкільних автобусів отримали громади Харківщини

Вісім шкільних автобусів передали Нововодолазькій, Дергачівській, Валківській, Краснокутській, Олексіївській, Зачепилівській та Коломацькій громадам.

Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

«Особливо це важливо для громад, де через безпекові виклики або значну віддаленість населених пунктів учні потребують організованого підвозу. Створюємо умови, щоб кожна дитина, незалежно від місця проживання чи фізичних можливостей, мала рівний доступ до навчання. Дякуємо Офісу Президента України, Уряду та Міністерству освіти і науки за підтримку Харківщини», — зазначив Олег Синєгубов.

Зазначається, що кожен автобус розрахований на 19 пасажирських місць та пристосований для перевезення дітей з обмеженою здатністю до пересування. Загальна вартість переданого транспорту становить понад 30,8 мільйона гривень.

У 2025 році для Харківської області в межах державної субвенції та співфінансування громад передбачили понад 119,8 мільйона гривень на придбання шкільних автобусів.

Загалом планується закупити 33 одиниці транспорту, з яких 31 — інклюзивний. До 30 червня 2026 року для закладів освіти Харківщини планується поставка ще 17 автобусів.

