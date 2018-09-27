ВСП уволил харьковского судью

27 сентября 2018 состоялось заседание Высшего совета правосудия.

На заседании члены Совета правосудия рассмотрели материалы об освобождении семи украинских судей по общим обстоятельствам, а именно: в отставку и по собственному желанию.

Как сообщается на сайте ВСП, среди них был судья Коминтерновского районного суда Харькова.

Так, Высший совет правосудия принял решение уволить в отставку судью Коминтерновского районного суда города Харькова Буцкого Василия Валерьевича.

Всего ВСП уволил в отставку шестерых судей и одного – по собственному желанию.

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