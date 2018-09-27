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ВСП уволил харьковского судью

ВСП уволил харьковского судью

27 сентября 2018 состоялось заседание Высшего совета правосудия.

На заседании члены Совета правосудия рассмотрели материалы об освобождении семи украинских судей по общим обстоятельствам, а именно: в отставку и по собственному желанию.

Как сообщается на сайте ВСП, среди них был судья Коминтерновского районного суда Харькова.

Так, Высший совет правосудия принял решение уволить в отставку судью Коминтерновского районного суда города Харькова Буцкого Василия Валерьевича.

Всего ВСП уволил в отставку шестерых судей и одного – по собственному желанию.

 

Агентство Телевидения Новости

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Темы: суд

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