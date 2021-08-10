Вставание с колен: Кремль принудительно переведет бюджетников на российские мессенджеры

В Российской Федерации правительство принудительно переведет чиновников и бюджетников на российские мессенджеры, а также приложения для видеоконференций и почту. Согласно сообщению издания «Коммерсант», в 2022 году эту инициативу планируется распространить на преподавателей школ и вузов.

Издание ссылается на план мероприятий госпрограммы «Создание дополнительных условий для развития отрасли информационных технологий», который Минцифры РФ направило в правительство.

«Согласно тому же документу, к февралю 2022 года Минобразования и Минпросвещения разработают рекомендации, по которым преподаватели школ и вузов должны будут общаться с родителями, школьниками и студентами только при помощи российских сервисов», – пишет «Коммерсант».

В аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко журналистам сообщили, что проект уже одобрила правительственная комиссия по цифровому развитию. В него входит перевод на российские мессенджеры, электронную почту, приложения для аудио и видеоконференций, электронного документооборота, управления задачами и поручениями.

Также изданию сообщили, что сервисы уже существуют, но не назвали их. В Минпросвещения РФ заявили, что в сфере образования уже применяется российский софт.

Источник: sprotyv.info

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