Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:27
Просмотров: 92

«Вставание с колен»: россияне рассказали известному пропагандисту о своих реальных зарплатах. СКРИНЫ

«Вставание с колен»: россияне рассказали известному пропагандисту о своих реальных зарплатах. СКРИНЫ

Под шумок ура-патриотизма по поводу проведения недавнего чемпионата мира по футболу, российские власти решили «оптимизировать» пенсионную систему, проще говоря, поднять возраст выхода на пенсию. Между тем, уровень заработных плат населения явно диссонирует с «радужными» релизами властей о «вставании с колен» в данном вопросе.

Известный российский пропагандист Игорь Коротченко решил на своей странице в Твиттере узнать о том, сколько же получают россияне, для чего предложил делиться информацией в комментариях. Стоит отметить, что далеко не все комментаторы получают даже среднюю зарплату по России, особенно это касается глубинки, а также оккупированного Крыма.

«Вставание с колен»: россияне рассказали известному пропагандисту о своих реальных зарплатах. СКРИНЫ

«Вставание с колен»: россияне рассказали известному пропагандисту о своих реальных зарплатах. СКРИНЫ

«Вставание с колен»: россияне рассказали известному пропагандисту о своих реальных зарплатах. СКРИНЫ

«Вставание с колен»: россияне рассказали известному пропагандисту о своих реальных зарплатах. СКРИНЫ

«Вставание с колен»: россияне рассказали известному пропагандисту о своих реальных зарплатах. СКРИНЫ

«Вставание с колен»: россияне рассказали известному пропагандисту о своих реальных зарплатах. СКРИНЫ

«Вставание с колен»: россияне рассказали известному пропагандисту о своих реальных зарплатах. СКРИНЫ

Как видно из сообщений россиян, у некоторых зарплата приближается к прожиточному минимуму, который с недавних пор составляет в РФ 10 444 рубля.

«Вставание с колен»: россияне рассказали известному пропагандисту о своих реальных зарплатах. СКРИНЫ

К слову, по уровню доходов населения «встающую с колен» обогнала соседняя Беларусь. Так, по информации российской Высшей школы экономики, в минувшем году средняя реальная зарплата граждан Беларуси составила в эквиваленте 1602 доллара (по специальному расчетному курсу, используемому при определении статистических данных за несколько лет), при этом, в РФ этот показатель составляет 1550 долларов.

Источник: sprotyv.info

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Следком РФ «шьет дела» судьям и прокурорам Литвы, расследующим преступления советского режима
Сегодня 06:34    80
Перспективы крепостного права в современной РФ
23.07.2018 08:49    275
«Единая Россия» призвала пенсионеров выйти из зоны комфорта
23.07.2018 07:50    490
Локомотивам General Eleсtric для Укрзализныци выбрали название
22.07.2018 10:16    183
Китай внезапно доставил танковую бригаду в Сибирь
22.07.2018 09:15    672
Возле границы с Россией задержали нарушителя без документов
21.07.2018 15:10    145
Не только «Мрія»: украинский концерн «Антонов» будет собирать гибридные и электрические беспилотные вертолеты
21.07.2018 09:49    118
Запорізька АЕС модернізує своє обладнання за допомогою “Турбоатому”
21.07.2018 09:35    100
Фарнборо не дает покоя Кремлю или эхо “Русланов”
21.07.2018 08:40    281
У офиса «Единой России» в Петербурге оставили скелет с надписью «Дождался пенсии»
20.07.2018 10:19    173
Загрузка...
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 