«Вставание с колен»: россияне рассказали известному пропагандисту о своих реальных зарплатах. СКРИНЫ

Под шумок ура-патриотизма по поводу проведения недавнего чемпионата мира по футболу, российские власти решили «оптимизировать» пенсионную систему, проще говоря, поднять возраст выхода на пенсию. Между тем, уровень заработных плат населения явно диссонирует с «радужными» релизами властей о «вставании с колен» в данном вопросе.

Известный российский пропагандист Игорь Коротченко решил на своей странице в Твиттере узнать о том, сколько же получают россияне, для чего предложил делиться информацией в комментариях. Стоит отметить, что далеко не все комментаторы получают даже среднюю зарплату по России, особенно это касается глубинки, а также оккупированного Крыма.

Как видно из сообщений россиян, у некоторых зарплата приближается к прожиточному минимуму, который с недавних пор составляет в РФ 10 444 рубля.

К слову, по уровню доходов населения «встающую с колен» обогнала соседняя Беларусь. Так, по информации российской Высшей школы экономики, в минувшем году средняя реальная зарплата граждан Беларуси составила в эквиваленте 1602 доллара (по специальному расчетному курсу, используемому при определении статистических данных за несколько лет), при этом, в РФ этот показатель составляет 1550 долларов.

Источник: sprotyv.info

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