Вставание с колен: в России начинают вводить продуктовые карточки

В следующем году в российском Новосибирске могут появиться электронные продуктовые карты для нуждающихся, так как 8% жителей третьего по численности населения города России банально не хватает денег на еду, сообщает ресурс finanz.ru.

По словам зампредседателя городского Совета депутатов Антона Тыртышного, если местные власти найдут «успешный механизм», то уже с 2022 года часть средств из бюджета города будет направляться на приобретение продуктов посредством специальной карточки.

Мэрия Новосибирска обеспечивает малоимущих граждан продуктовыми наборами, но, по словам Тыртышного, состав такого набора фиксированный, а это значит, что каким-то людям часть продуктов может быть не нужна, а на что-то у них может быть аллергия.

К слову, ранее пресс-секретарь премьер-министра РФ Борис Беляков заявил, что Правительство России не обсуждает введение продовольственных карточек в качестве инструмента социальной поддержки граждан.

По его словам, приоритет при реализации мер поддержки нуждающихся граждан отдается тем мероприятиям, «которые позволяют в долгосрочной перспективе вывести семьи из бедности — это социальный контракт, переобучение, содействие в трудоустройстве».

То есть, в то время как правительство России продолжает отвергать идею продуктовых карточек, усматривая в ней когнитивный диссонанс с идеями «прорыва» и величия, на уровне регионов прямая продовольственная помощь населению, похоже, постепенно находит своих сторонников.

Источник: sprotyv.info

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