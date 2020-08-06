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ВСТУП 2020: розпочато прийом електронних заяв на вступ до магістратури у виші

ВСТУП 2020: розпочато прийом електронних заяв на вступ до магістратури у виші

5 серпня розпочато прийом е-заяв для вступу на ОС Магістр у заклади вищої освіти. Вступники вільні у своєму виборі для здобуття ступеня магістра і можуть подавати на спеціальності, для яких передбачено складання ЄВІ та/або ЄФВВ, до 5 заяв (на бюджет) у будь-який виш.

“Сьогодні розпочалось подання заяв на вступ до магістратури. Ми просимо вступників бути максимально уважними, не поспішати, уважно читати інструкції (https://mon.gov.ua/ua/osvita/visha-osvita/vstupna-kampaniya-2020/instrukciyi-shodo-roboti-z-sistemoyu-podannya-zayav-v-elektronnij-formi-reyestraciya-elektronnogo-kabinetu) щодо подання заяв та не панікувати. Якщо у статусі заяви з’являється позначка “Затримано”, у жодному разі не потрібно відміняти її, а звернутись до закладу вищої освіти для уточнення - ймовірно, приймальна комісія має деякі питання щодо документів вступника. Особливо це стосується вступників на спеціальності “Право” та “Міжнародне право”, де є пріоритетність заяв (вступ за широким конкурсом). У цьому випадку скасування змінює пріоритетність, яку вже не можна відновити”, - зауважила директорка ДП “Інфоресурс” Оксана Бєлік.

Цього року заяви на вступ у магістратуру на спеціальності, для яких передбачено складання ЄВІ та/або ЄФВВ, подаються тільки в електронній формі, крім таких випадків:

для вступу за результатами вступних іспитів із конкурсних предметів у закладі вищої освіти та/або за квотою для іноземців;

для реалізації права на повторне безоплатне здобуття освіти за бюджетні кошти;

для реалізації права на першочергове зарахування;

за наявності розбіжностей у даних вступника в ЄДЕБО (прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, стать, громадянство тощо) і у відповідному документі про здобуття ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти, на базі якого відбувається вступ;

у разі подання іноземного документа про освіту;

у разі подання заяви іноземцями та особами без громадянства;

у разі подання документа про здобуття ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти, на базі якого відбувається вступ, інформація про який відсутня в ЄДЕБО;

у разі подання заяви після завершення строків роботи електронних кабінетів;

у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в електронній формі з інших причин, що підтверджено довідкою приймальної комісії ЗВО.

Рекомендації до зарахування магістрів на бюджет будуть надані до 1 вересня, а саме зарахування пройде 11 вересня. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на стендах приймальних комісій ЗВО. Рішення також розміщується на сайті вишу.

Нагадаємо, що сьогодні станом на 9:00 вступниками на магістратуру вже зареєстровано 26 тис 798 електронних кабінетів.

Источник: mon.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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