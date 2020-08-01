ВСТУП 2020: виші зможуть прийняти майже на 6% більше бакалаврів на бюджет у порівнянні з минулим роком

У 2020 році загалом по Україні державне замовлення за освітнім ступенем «Бакалавр» складає 84,6 тис місць (в тому числі за денною формою – 77,6 тис), що на 5,9% більше, ніж у 2019 році. Крім того, за ОС «Магістр» на основі ПЗСО обсяг держзамовлення складає 6,04 тис місць (магістри медичного, фармацевтичного, ветеринарного спрямування).

«У 2020 році збільшилась кількість випускників 11-х класів на 11%, у порівнянні із 2019, тож і державне замовлення на бакалаврів та магістрів на основі повної загальної середньої освіти було відповідно збільшено», - повідомив гендиректор директорату вищої освіти та освіти дорослих Олег Шаров 29 липня під час пресбрифінгу щодо попередніх результатів ЗНО та початку вступної кампанії.

Державне замовлення на підготовку бакалаврів у вишах, що належать до сфери управління МОН, збільшено зокрема на такі галузі технічного та освітнього профілю, як:

● Інформаційні технології – на 39,9%;

● Механічна інженерія – на 13,3%;

● Електрична інженерія – на 11,6%;

● Виробництво та технології – на 11,1%;

● Гуманітарні науки – на 10,8%;

● Хімічна та біоінженерія – на 10,0%;

● Електроніка та телекомунікації – на 10,0%;

● Аграрні науки та продовольство – на 9,1%;

● Математика та статистика – на 8,8%.

Водночас зменшено обсяг державного замовлення для бакалаврів на ті спеціальності, кількість випускників яких на ринку праці відчутно переважає потребу. Зокрема це:

● Сфера обслуговування – на 47,4%:

● Журналістика – на 30,3%;

● Управління та адміністрування – на 24,0%;

● Право – на 17,6%;

● Соціальні та поведінкові науки – на 11,6%;

● Міжнародні відносини – на 6,3%.

Обсяг держзамовлення за освітнім ступенем «Магістр» на основі ОС бакалавра становить у 2020 році 45 тис місць.

“Держзамовлення на магістрів на основі ОС бакалавра цього року менше від минулого, що пов’язано зі зменшенням обсягу випуску бакалаврів, але потрібно віддати належне керівництву МОН, яке змогло відстояти збільшення таких місць у порівнянні з проєктними цифрами постанови”, - зазначив Олег Шаров.

Цього року на аспірантуру та докторантуру державне замовлення складає 4 288 та 431 місць відповідно.

Загалом же держава виділила кошти на підготовку 176,5 тис фахівців, наукових та науково-педагогічних кадрів у закладах вищої освіти та наукових установах.

Нагадаємо, реєстрація електронних кабінетів для подання заяв на вступ до вишів розпочнеться 1 серпня о 10:00. https://mon.gov.ua/ua/news/reyestraciya-elektronnih-kabinetiv-dlya-podannya-zayav-na-vstup-do-vishiv-rozpochnetsya-1-serpnya-o-1000

Источник: mon.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»