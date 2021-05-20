Вступ до бакалаврату 2021: відповіді на найпоширеніші запитання

На сайті МОН оприлюднено відповіді на поширені питання щодо підготовки до вступу на базі повної загальної середньої освіти. Їх розміщено у розділі "Поширені запитання-відповіді про вступ 2021”. https://mon.gov.ua/ua/osvita/visha-osvita/vstupna-kampaniya-2021/poshireni-zapitannya-vidpovidi-pro-vstup-2021/bakalavr-2021

“Незалежно від епідеміологічної ситуації вступна кампанія 2021 року запланована у звичному режимі лише з дотриманням карантинних обмежень. Крім того, цього року розширено категорії вступників, які можуть подавати заяви в електронній формі, що відповідає сучасним викликам. Це дозволить кожному вступнику максимально комфортно здійснити необхідні кроки для того, щоб стати студентом омріяної спеціальності та бажаного вишу”, – зазначив заступник Міністра освіти і науки з питань європейської інтеграції Андрій Вітренко.

З-поміж запитань, на які є відповіді у розділі:

● коли та як подати документи на бакалавра;

● сертифікати ЗНО яких років можна подавати 2021 року для вступу до ЗВО;

● що робити, якщо заклад освіти затримує видачу документа про середню (вищу) освіту;

● скільки бюджетних місць виділено на бажану спеціальність.

Зазначимо, реєстрація електронних кабінетів вступників розпочинається 1 липня.

Источник: mon.gov.ua

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