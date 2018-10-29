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Вступает запрет на зимнюю рыбалку

Вступает запрет на зимнюю рыбалку

С 1 ноября и до вскрытия льда на Харьковщине вводится ограничение на зимнюю рыбалку.

Запрет на рыбную ловлю будет распространяться не на все водные объекты Харьковщины, а лишь на зимовальные ямы в рыбхозах.

Как сообщили в Управлении Государственного агентства рыбного хозяйства в Харьковской области, запрет действует с 1 ноября до конца зимнего периода, то есть до вскрытия льда. При этом на водоемах общего пользования разрешен любительский лов рыбы зимними удочками с блесной с крючком не больше №10, мормышкой, наживной и живой снастями. На одного рыболова должно приходиться не более пяти крючков. При этом даже для любителей запрещена рыбалка на участках на расстоянии ближе 500 метров от плотин, вблизи мостов, которые охраняются, и в пределах режимных зон охраны.

Источник: vecherniy.kharkov.ua

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Темы: Украина

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