Вступили в силу изменения в начислении жилищных субсидий

На Правительственном портале опубликовано постановление Кабинета Министров Украины № 247 «Об особенностях предоставления жилищных субсидий» от 25 марта 2020 года.

Согласно постановлению, на период карантина запрещается прекращать предоставление жилищных субсидий в случаях, предусмотренных Положением о порядке назначения жилищных субсидий, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины от 21.10.1995 №848, кроме обстоятельств, которые делают невозможным предоставление жилищной субсидии (переезд семьи или смерть одинокой лица ). Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий Украины.

Расчет жилищных субсидий на период карантина будет происходить с учетом увеличенных на 50% социальных нормативов пользования такими коммунальными услугами, как централизованное водоснабжение и водоотведения, снабжения горячей воды, газа и электроэнергии для бытовых нужд (кроме отопления) (социальные нормативы, в пределах которых предоставляется субсидия на оплату ЖКУ, установленные подпунктами постановлением Кабинета Министров Украины от 06.08.2014 № 409).

Отсрочено введение с 1 мая 2020 до первого числа месяца, следующего за месяцем окончания карантина минимального обязательного платежа за потребленные услуги в размере 20% среднемесячного совокупного дохода домохозяйства. Жилищная субсидия должна быть назначена гражданам, которые были уволены с работы в период карантина, в соответствии с пунктом 1 части первой статьи 40 Кодекса законов о труде Украины и зарегистрировались в службе занятости как безработные.

Напомним, что всем домохозяйствам, которые получали субсидию в отопительном периоде 2019/2020 годов, субсидия на следующий период будет назначаться автоматически.

Источник: objectiv.tv

Автор: Сергей Барков

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