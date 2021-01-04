Вступило в действие соглашение о зоне свободной торговли между Украиной и Израилем

Соглашение о о зоне свободной торговли с Израилем вступило в силу 1 января, оно было анонсировано еще в ноябре президентом Владимиром Зеленским.

Об этом он писал в своем Twitter: "ЗВТ між Україною та Ізраїлем почне діяти вже з 1.01.2021! Це новий рівень відносин між країнами та зелене світло для збільшення українського експорту, тіснішої кооперації у сферах high-tech, інжинірингу, розвитку інвестиційної співпраці. Чудова новина, @netanyahu!"

Соглашение предусматривает отмену ввозных пошлин на определенное колличество промышленных товаров (кроме ювелирных изделий). Также нулевая пошлина будет действовать на 60% агропромышленных товаров с израильской стороны и 34% — с украинской.

Источник: nigroll.com

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