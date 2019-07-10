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Вступление Украины в НАТО поддерживают более 60% украинцев

Вступление Украины в НАТО поддерживают более 60% украинцев

Вступление Украины в Североатлантический альянс поддерживают более 60% украинцев.

Такие данные социологического исследования презентовал директор Центра стратегического развития территорий Андрей Орлов во время пресс конференции в Укринформе.

"62% украинцев поддерживают вступление в НАТО, по данным исследования, 21% респондентов не поддерживают такую ​​политику", - сказал он.

Эксперт уточнил, что на западе вступление в НАТО поддерживают 76% респондентов, на Донбассе - 37%, на севере - 66%, на юге - 55%.

В то же время Орлов подчеркнул, что с 2012 года на 46% увеличилось количество украинцев, которые поддерживают вступление в Альянс.

Также эксперт рассказал, что 57% украинцев считают членство в НАТО основной гарантией безопасности Украины, 8% считают, что таким гарантом может быть военный союз с Россией и другими странами СНГ, а 18% пока говорят, что такие гарантии безопасности может дать только внеблоковый статус.

При этом он отметил, что с 2012 года на 44% увеличилась доля тех украинцев, которые видят в НАТО гарантию безопасности, а количество сторонников внеблокового статуса за последние два года уменьшилась на 10.

Среди аргументов в пользу вступления в НАТО, по данным опроса, украинцы чаще всего называют то, что это даст гарантию безопасности Украины, или же это станет следующим шагом в ЕС, а также позволит укрепить и модернизировать украинскую армию.

В то же время украинцы опасаются, что вступление в НАТО может способствовать втягиванию Украины в военные действия стран-членов Альянса и провоцированию России на открытую агрессию против Украины.

Источник: prm.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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