Вступна кампанія – 2020: корисна інформація для абітурієнтів

Як повідомляла АрміяInform, цього року вступні випробування та конкурсний відбір до вищих військових навчальних закладів заплановано провести з 1 до 18 серпня 2020 року.

До ВВНЗ прийматимуть осіб із повною загальною середньою освітою, за результатами зовнішнього незалежного оцінювання та за результатами проходження психологічного обстеження, оцінки рівня фізичної підготовки та медичного огляду.

На навчання відбиратимуть осіб віком із 17 років у рік вступу до 30 років, які здобули повну загальну середню освіту з-поміж цивільної молоді, випускників військових або військово-морських ліцеїв і ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою, строкової військової служби та військовослужбовців військової служби за контрактом. Також здобувати освіту зможуть резервісти й військовозобов’язані з повною загальною середньою освітою, що не мають військових звань офіцерського складу.

Вищі військові навчальні заклади, що проводять відбір кандидатів у 2020 році:

Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного

Здійснює підготовку підрозділів механізованих і танкових військ; підрозділів артилерії й підрозділів інженерних військ; фахівців із морально-психологічного забезпечення роботи у підрозділах (військових частинах) Сухопутних військ; фахівців із систем та пристроїв ракетних комплексів; фахівців із комплексів та приладів артилерійської розвідки.

Адреса: 79012, м. Львів, вул. Героїв Майдану, 32.

Контактні телефони: (032) 238 65 34; 258 43 54, (099) 421 80 54.

Правила прийому для вступників: http://www.asv.gov.ua/?q=informaciya-dlya-vstupnykiv

Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба

Здійснює підготовку у підрозділи протиповітряної оборони Сухопутних військ; фахівців з експлуатації та ремонту автоматизованих систем управління військами та озброєнням для військ ППО та авіації; фахівців із радіоелектронних комплексів та систем озброєння; фахівців з експлуатації та ремонту комплексів та систем бортового обладнання військових літаків; фахівців з аеродромно-технічного забезпечення польотів авіації; фахівців інженерно-авіаційної служби; фахівців із морально-психологічного забезпечення у підрозділах, військових частинах Повітряних Сил; енергетиків; метрологів.

Адреса: 61023, м. Харків-23, вул. Сумська, 77/79.

Контактні телефони: (057) 704 96 93, (095) 943 53 55.

Правила прийому: http://www.hups.mil.gov.ua/pravila-prijomu/

Військова академія (м. Одеса)

Здійснює підготовку фахівців для підрозділів десантно-штурмових військ та підрозділів морської піхоти; підрозділів військової розвідки; підрозділів спеціального призначення; фахівців із продовольчого забезпечення; фахівців із речового забезпечення; фахівців із забезпечення ракетним паливом, пальним та мастильними матеріалами; фахівців із фізичної підготовки та спорту у військах (силах); фахівців з експлуатації та ремонту ракетно-артилерійського озброєння; фахівців зі зберігання боєприпасів, вибухових пристроїв, освітлювальних та сигнальних засобів; фахівців з експлуатації автомобільної техніки військ.

Адреса: 65009, м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 10.

Контактні телефони: (097) 916 35 59, (095) 816 55 06.

Правила прийому для вступників: http://vaodesa.mil.gov.ua/2012-01-26-18-09-05/admissionsrules.html

Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Здійснює підготовку фахівців з інформаційно-пропагандистського та розвідувально-інформаційного забезпечення діяльності військ (сил); військових журналістів; військових психологів; військових перекладачів; військових фінансистів; фахівців з юрисконсультської роботи (для підрозділів Військової служби правопорядку); фахівців із цивільно-військового співробітництва; фахівців із міжнародної інформації; фахівців з управління діями топогеодезичних і навігаційних підрозділів військ (сил).

Адреса: 03189, м. Київ вул. Ломоносова, 81.

Контактний телефон: (044) 521 32 89.

Правила прийому вступникам: https://mil.univ.kiev.ua/page/archive/2020

Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут

Здійснює підготовку підрозділів військ зв’язку; фахівців із систем військового зв’язку; фахівців із захисту інформації та кібернетичної безпеки в інформаційно-телекомунікаційних системах; фахівців із математичного, інформаційного та програмного забезпечення військових інформаційних систем; фахівців з автоматизованих систем управління військами та озброєнням; фахівців з організації захисту інформації з обмеженим доступом та автоматизації її обробки; фахівців із радіоелектронних інформаційних систем.

Адреса: 01011, м. Київ, вул. Московська, 45/1.

Контактні телефони: (044) 256 22 80, (044) 256 22 93.

Правила прийому: http://www.viti.edu.ua/admis05-2

Житомирський військовий інститут імені С.П. Корольова

Здійснює підготовку фахівців із систем та засобів радіоелектронної боротьби; фахівців із захисту інформації з обмеженим доступом та автоматизації її обробки; фахівців із комп’ютеризованих засобів інформаційного впливу; фахівців з автоматизованої обробки інформації; фахівців із роботизованих систем спеціального призначення.

Адреса: 10004, м. Житомир, проспект Миру, 22.

Контактні телефони: (0412)48 30 50; (067)450 25 57, (093)450 25 57.

Правила прийому: https://www.zvir.zt.ua/abiturientu/pravila-prijomu

Повний перелік військових навчальних закладів можна переглянути тут. https://www.mil.gov.ua/diyalnist/vijskova-osvita-na-tauka/

Источник: armyinform.com.ua

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