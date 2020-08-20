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Вступну кампанію до закладів профосвіти продовжено до 1-го листопада

Вступну кампанію до закладів профосвіти продовжено до 1-го листопада

Заклади професійної освіти зможуть приймати документи та зараховувати вступників до 1 листопада.

Лист із рекомендацією продовжити терміни вступу був розісланий 18 серпня 2020 року, обласним управлінням освіти і науки. https://mon.gov.ua/storage/app/media/news/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/2020/08/06/list-mon-vid-18082020-1-9-450.pdf

“Загальними правилами прийому до профтехів визначено, що зарахування вступників триває до початку занять, тобто до 1 вересня. Традиційно вступна кампанія продовжувалася ще на місяць і заклади робили додатковий набір в межах ліцензованого обсягу. Оскільки цього року через карантин нам довелося змінювати терміни вступу до вишів, ми вирішили видовжити їх для закладів профосвіти”, - пояснив заступник Міністра освіти і науки Андрій Вітренко.

Звертаємо увагу, що прийом документів до 1 листопада йтиме лише на ОКР "Кваліфікований робітник".

Однією із новацій цьогорічної кампанії є те, що вступники можуть подавати копії документів у кілька закладів одночасно. А далі, визначившись із закладом і професією, подавати оригінали.

Вступ 2020: Профосвіта професійна освіта

Надрукувати

Для вступу у заклад профосвіти вступник має подати:

● заяву;

● копію свідоцтва про закінчення 9-го або 11-го класу;

● 6 фотокарток 3х4;

● медичну довідку;

● документи, що підтверджують право на пільги (за наявності).

Водночас навчатися у профтеху можуть не тільки випускники шкіл, а й дорослі. Вони можуть пройти підвищення кваліфікації для вже наявної робітничої професії, опанувати нові навички або повністю змінити фах. Обрати заклад, відсортувавши за містом і професією, для навчання можна за посиланням. https://registry.edbo.gov.ua/search/%20

Источник: mon.gov.ua

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