"Всюди зрада" и "добре там, де нас нема": какие установки мешают украинцам жить хорошо

По мнению специалиста, преданность культу страданий не дает украинцам строить успешную и счастливую страну

Преданность культу страданий и разрушительные установки мешают сегодня украинцам жить хорошо и строить здоровое, успешное и счастливое общество.

Об этом сайту "Сегодня" рассказала психотерапевт, консультант-медиатор Мария Фабричева на презентации проекта "Выставка-upgrade Философия "Любимые грабли".

Как считает специалист, тяжелое историческое прошлое влияет на то, что украинцы привязаны к культу страданий и ищут в них защиту.

"Началось это давно, когда люди прятались за страданиями, чтобы выжить. Так, к примеру, с 1917 года, с началом революции, людям было важно приуменьшать свои достижения, прятать то, что они создали, прятать самих себя, чтобы выжить, чтобы самое ценное у них не отняли. Но сегодня уже 2018 год, и у нас изменений тьма — технический и ментальный прогресс. Однако так как эти установки передаются на бессознательном уровне, они снова и снова используются в нашей повседневной жизни. И сейчас, имея другую ситуацию и другие варианты решения этой ситуации, люди пытаются использовать старые шаблоны, старые стратегии в современных реалиях. К примеру, возьмем бытовые страдания, когда люди страдают для того, чтобы не менять свою жизнь, для того, чтобы выступать обвинителем и при этом ничего не делать", – говорит Мария Фабричева.

При этом, по ее словам, в этой разрушительной привязке украинцы очень похожи на жителей других постсоветских стран.

"Такой культ страданий есть во всех постсоветских странах, а также в Африке и Индии. Нужно понимать, что, в принципе, во всем мире проживает 15 % людей, которым в кайф страдать, они таким образом получают энергию. Но вот закреплено это качество в национальном характере украинцев и некоторых других стран, которые, к сожалению, сегодня нельзя назвать успешными", – продолжает психотерапевт.

Есть у украинцев и конкретные психологические установки и запреты, которые сегодня мешают им жить хорошо.

"Первый запрет — "Не доверяй". Эта установка заставляет украинцев подозрительно ко всему относится, искать во всем подвох, искать "зраду". Второй запрет — "Не достигай успеха". Из-за него мы барахтаемся в одной и той же грязи и никак не можем достигнуть успеха. И идея есть, и сила есть построить страну, но не выходит, как будто что-то мешает. Вот, к примеру, появилась мысль, мы начали и на бодрости, на энергии что-то меняем, что-то делаем, нашли лидера, слушаем его, а потом раз — и энергия пошла вниз, начинается обесценивание, разочарование, тут же сразу появляются те, которые предлагают другие пути, и мысль теряется. И так снова и снова мы, перебрасывая мячик из стороны в сторону, ничего не достигаем. И третья установка — "Не будь самим собой". Она отлично отражается в известном выражении "добре там, де нас нема". Украинцы боятся быть самими собой, думают, что кто-то лучше, что у кого-то больше возможностей жить лучше, поэтому они успешней. При этом обесцениваются свои возможности и свои силы. Поэтому и выходит, что у нас все есть — и климат, и земля, и люди хорошие, а ничего не получается", – объясняет Мария Фабричева.

Психотерапевт считает, что каждому украинцу нужно прямо сегодня уйти от культа страданий, выбросить из головы разрушительные установки и мыслить позитивно для того, чтобы в дальнейшем строить свое счастливое будущее.

"Каждое утро нужно начинать с фразы "Я хочу жить, и я могу жить хорошо". Дальше нужно составить план — что такое "мое хорошо" и насколько оно экологично, не пересекает ли интересы другого человека. Дальше нужно четко понять, как действовать и с кем сотрудничать. Правильная цель — это "не когда я хочу этого достичь", а "что я могу сделать, чтобы начать менять свою жизнь уже сегодня", – резюмирует специалист.

Источник: www.segodnya.ua

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