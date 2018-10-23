ВСУ получили обновленные системы залпового огня "УРАГАН": Порошенко опубликовал яркое видео

Вооруженные силы Украины получили новую партию отремонтированных реактивных систем залпового огня "Ураган".

Об этом на своей странице в Facebook сообщил президент Украины Петр Порошенко.

"Это - одна из самых дальнобойных и мощных реактивных систем залпового огня, стоящих на вооружении наших военных. За 20 секунд "Ураган" может сделать полный залп из 16 реактивных снарядов, который гарантированно поразит цели на дальности до 35 км. Продолжаем укреплять обороноспособность украинской армии!", - написал президент.

Источник: prm.ua

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