ВСУ стали четвертой армией НАТО

По своей боеспособности Вооруженные Силы Украины являются четвертой армией среди стран НАТО после США, Великобритании и Турции, – заявил глава всеукраинской общественной организации «Украина в НАТО», член Атлантического совета Юрий Романюк.

Он также добавил, что Украина может стать членом НАТО в ближайшей перспективе, несмотря на угрозы Кремля.

«Более чем убежден, что сегодня уже никто Путина не боится, даже с ржавой ядерной кнопкой. И в этом заслуга исключительно ВСУ. Они показали, что не существует никакой армии РФ. Есть сборище убийц и насильников», – подчеркнул он.

Источник: https://t.me/truexanewsua/42927

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