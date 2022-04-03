ВСУ вийшли на державний кордон з білорусью

Служба звязків з громадськістю Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України повідомляє, що сьогодні, 03 квітня, підрозділи Десантно-штурмових військ Збройних Сил України взяли під контроль район міста Прип’ять та ділянку Державного кордону України з республікою білорусь.

Окрім цього, ВСУ поідомляє, що наразі звільнена Київська область та низька сел у Чернигівському районі.

Окрім цього, українські військові звільнили Конотопській район Сумської області, де майже з першого дня були жорстки бої з окупантами.

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