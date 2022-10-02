Вітаємо з Днем ​​територіальної оборони України!

Найщиріші вітання та побажання на многії і благії літа, удачі Вам і з Богом!

Сформовані безпосередньо під час війни, ви стали невід’ємною частиною Збройних Сил України і страшним сном для ворога.

Ви взяли до рук зброю, щоб захистити свободу і рідних. Ще вчора люди мирних професій, сусіди, колеги, друзі, сьогодні - побратими і посестри. Під гаслом «Готові до спротиву!» Сили територіальної оборони ЗСУ довели, що українці сміливі, вільні, незламні!

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