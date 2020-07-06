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Вторым языком в Украине должен быть английский - Данилов

Вторым языком в Украине должен быть английский - Данилов

Единственным государственным языком в Украине должен быть украинский язык. Вторым языком, который должен изучаться с детского сада, должен быть английский. Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов заявил в интервью Украинской правде.

«Вопрос языка - это очень важный, принципиальный вопрос для государства. Никакой второй, русский, у нас быть не может - не потому, что его не надо изучать, его надо знать. Если мы говорим об Украине - это должен быть только государственный украинский язык. Должен ли быть второй язык в Украине? Конечно, должен быть. Но это должен быть английский язык, который должен изучаться, начиная с детского сада. Все граждане Украины, если мы хотим быть в цивилизованном мире, должны знать, использовать английский язык. Это обязательная вещь», - отметил Данилов.

Агентство Телевидения Новости

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