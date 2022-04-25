Втрата за втратою: мінус ще один російський корабель
Російські окупаційні війська безглуздо втратили ще один свій корабель – сторожовий корабель «Расул Гамзатов» проекту 22460, який належав береговій охороні прикордонної служби ФСБ рф.
Корабель було пошкоджено під час переходу внутрішніми водами (Волго-Донський канал) з Каспійського до Азовського моря, повідомляє видання Defense Express із посиланням на власні джерела.
Відомо, що буксир, який переміщував цей сторожовий корабель, пошкодив елементи гвинто-рульової групи корабля – виведено з ладу ліву лінію валів та зігнуто лопать лівого гвинта.
Швидко відновити цей корабель в росіян не вийде через вже традиційну для них причину – немає запчастин для проведення ремонтних робіт.
Відомо, що станом на 21 квітня корабель перебував у порту Азов в Ростовській області. Цікаво, що ввели в стрій цей корабель окупанти тільки 30 листопада 2021 року – прослужив він менш як 5 місяців.