ВВП Украины в 2020 году упал на 4,4%, но в 2021 вырастет на 4,2% — НБУ

Регулятор отмечает, что быстрое восстановление экономики обусловлено прежде всего ростом внутреннего потребления

В 2020 году темп снижения реального ВВП составил 4,4%, что меньше, чем ранее прогнозировал Национальный банк Украины. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Отмечается, что экономика Украины достаточно быстро восстанавливалась во втором полугодии. После прохождения жесткой фазы карантина падение ВВП замедлилось до 3,5% в III квартале, этот тренд сохранился и в IV квартале.

"Усиление карантина в ноябре имело незначительное влияние на деловую активность. Быстрое восстановление экономики обусловлено прежде всего ростом внутреннего потребления. Увеличение доходов и расходов бюджета поддерживает потребления на высоком уровне", — говорится в сообщении.

Так, розничная торговля в IV квартале продолжала стремительно расти. Наращивание текущих расходов бюджета на инфраструктуру, прежде всего на дорожные ремонты, а также здравоохранение улучшило динамику ВВП. В то же время инвестиционная активность бизнеса оставалась низкой.

По прогнозу Нацбанка, в 2021 году экономика почти наверстает потери от коронакризиса — ВВП Украины вырастет на 4,2% и продолжит расти стремительными темпами — около 4% в 2022-2023 годах.

Главным двигателем это будет оставаться устойчивый внутренний спрос, обусловленный дальнейшим увеличением реальных доходов граждан. Уменьшение неопределенности относительно развития пандемии будет способствовать восстановлению инвестиционной активности.

Напомним, что НБУ, проанализировав показатели макроэкономики Украины, 21 января решил оставить учетную ставку без изменений на уровне 6% годовых.

Отметим, что в июне Международный валютный фонд прогнозировал, что по итогам года ВВП Украины обвалится на 8,2%.

В начале октября Всемирный банк прогнозировал падение экономики Украины в 2020 году на 5,5%.

Источник: delo.ua

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