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«Вы на вид совсем не сволочь»: Слепаков опубликовал обращение к Лукашенко

«Вы на вид совсем не сволочь»: Слепаков опубликовал обращение к Лукашенко

Шоумен Семен Слепаков со стихами на белорусскую тематику в этот раз опередил другого «политического» поэта Сергея Шнурова, и обратился к президенту Белоруссии почти без матерных слов.

«Обращаюсь к Вам я, Александр Григорич,
Хоть и вряд ли Вы прочтете строки эти,
На душе моей сейчас тоска и горечь
От того, что я увидел в интернете…»

Поэт удивлен, что «колхозник бывший превратился в монстра». И идет по скользкой дорожке, «по пути людей сажая, как картошку». Вот и в очередной раз ему нарисовали победу на выборах. Но в то же время, на вид Александр Григорьевич «как будто бы не сволочь».

Пост Семена Слепакова

Пост Семена Слепакова

«Где же видано, чтобы «родимый батька» брал и запросто стрелял в своих детишек?!» — спрашивает у Лукашенко Слепаков.

Артист посоветовал белорусском президенту самому прочувствовать всю трагичность ситуации.

«Своего сыночка любите вы — Колю? Вот, представьте, что его бы так дубинкой!» — пишет шоумен.

Читатели этого задорного стихотворения в Instagram по-разному оценили творение Слепакова. Одни фолловеры встали на сторону Лукашенко, другие —поддержали Семена, прямо намекая, что у нас в стране вообще-то тоже некоторые вопросы решаются с помощью дубинки от властей.

Бывший резидент Comedy Club, комик Вадим Галыгин записал видеообращение к силовикам Белоруссии, в котором призвал прекратить насилие в отношении протестующих и поддержал белорусов, выражающих свою гражданскую позицию.

Источник: radiokp.ru/

Новости портала «Весь Харьков»

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