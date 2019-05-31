Выбор предметов и необязательное посещение школы: Рада поддержала закон об образовательной реформе

Верховная Рада Украины 30 мая приняла за основу проект закона №10204 о полном общем среднем образовании.

За соответствующее решение проголосовали 229 народных депутатов.

Реформа предусматривает введение так называемых индивидуальных образовательных траекторий для детей с инвалидностью или на домашнем обучении. Для таких учеников предлагается разрабатывать индивидуальный учебный план и проводить годовое оценивание для подтверждения уровня знаний.

Также Минобразования предлагает ввести выбор школьных предметов по желанию. Предполагается, что после реформы в школах появятся межклассные группы для изучения избранных дисциплин.

Кроме того, реформа предусматривает расширение автономии для педагогов в разработке учебных программ, систем оценки и повышении квалификации за счет государства. Также предлагается ввести увеличенные доплаты за заведование ресурсными комнатами, кабинетами информатики и спортивными залами. Ко всему прочему предполагается, что учителя будут проходить педагогическую интернатуру и курсы по оказанию первой помощи.

Согласно пояснительной записке, принятие законопроекта №10204 обуславливается потребностью в нормативном обеспечении реформирования системы общего среднего образования, начатого после одобрения Закона Украины "Об образовании" в 2017 году.

Источник: prm.ua

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