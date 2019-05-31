Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:20
Просмотров: 153

Выбор предметов и необязательное посещение школы: Рада поддержала закон об образовательной реформе

Выбор предметов и необязательное посещение школы: Рада поддержала закон об образовательной реформе

Верховная Рада Украины 30 мая приняла за основу проект закона №10204 о полном общем среднем образовании.

За соответствующее решение проголосовали 229 народных депутатов.

Реформа предусматривает введение так называемых индивидуальных образовательных траекторий для детей с инвалидностью или на домашнем обучении. Для таких учеников предлагается разрабатывать индивидуальный учебный план и проводить годовое оценивание для подтверждения уровня знаний.

Также Минобразования предлагает ввести выбор школьных предметов по желанию. Предполагается, что после реформы в школах появятся межклассные группы для изучения избранных дисциплин.

Кроме того, реформа предусматривает расширение автономии для педагогов в разработке учебных программ, систем оценки и повышении квалификации за счет государства. Также предлагается ввести увеличенные доплаты за заведование ресурсными комнатами, кабинетами информатики и спортивными залами. Ко всему прочему предполагается, что учителя будут проходить педагогическую интернатуру и курсы по оказанию первой помощи.

Согласно пояснительной записке, принятие законопроекта №10204 обуславливается потребностью в нормативном обеспечении реформирования системы общего среднего образования, начатого после одобрения Закона Украины "Об образовании" в 2017 году.

Источник: prm.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Мінекономрозвитку запропонувало ЦВК два шляхи розв’язання проблеми з закупівлями на дострокових парламентських виборах
Сегодня 08:17    40
В Украине делают около 200 самолетов в год. Почему об этом никто не знает?
Сегодня 07:57    154
Выборы в ВР и планы Кремля по Донбассу — в чем связь
Сегодня 07:48    78
Украина рекордными темпами заполняет подземные хранилища газа
Сегодня 07:29    81
Рада приняла за основу закон о модернизации сержантской службы в ВСУ
Сегодня 06:14    89
Через рішення військової прийомки Міноборони в Україні може бути зірвано виробництво бронетехніки
30.05.2019 10:44    177
Українську систему крові змінюватимуть за європейськими стандартами
30.05.2019 10:08    178
Выполнение закона о рынке электроэнергии - одно из требований Брюсселя для выделения Украине макрофинансовой помощи – представитель ЕК
30.05.2019 09:47    127
Український рюкзак зібрав 340 тисяч доларів інвестицій (ВІДЕО)
30.05.2019 09:04    215
Операція «Бастіон» забезпечить бюджету 2 млрд грн. щомісяця
30.05.2019 08:46    154
Загрузка...
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 