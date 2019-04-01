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Выборы-2019: ЦИК определил лидера голосования на Харьковщине

Выборы-2019: ЦИК определил лидера голосования на Харьковщине

По итогам первого тура выборов Владимир Зеленский не победил лишь на одном участке на Харьковщине - в округе №176.

В этом округе победителем стал Юрий Бойко.

Об этом стало известно из информации, опубликованной на сайте ЦИК по результатам подсчета 96% голосов избирателей.

В остальных регионах Харьковщины Владимир Зеленский  - на первом месте. За него отдали свои голоса 36,6 %.

Второе место по итогам голосования по Харьковскому региону занял Юрий Бойко - 26,59% голосов.

Пока еще действующий президент Украины Петр Порошенко смог набрать 8,59% голосов избирателей Харьковщины, попав на 3-е место.

Отметим, всего на Харьковщине приняли участие в голосовании 1 279 287 человек.

Агентство Телевидения Новости

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Темы: выборы

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