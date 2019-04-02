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Выборы-2019: на Харьковщине Юлия Тимошенко лидирует в Качановской колонии

Выборы-2019: на Харьковщине Юлия Тимошенко лидирует в Качановской колонии

На избирательном участке №631375, где находится Качановская исправительная колония, лидировала Юлия Тимошенко.

Как сообщается на официальном сайте ЦИК, из 271 принимавшего участие в голосовании избирателя 110 человек поддержали Юлию Тимошенко.

За Владимира Зеленского свои голоса отдали 68 человек, за Петра Порошенко — 20. 

Напомним, именно в этой харьковской колонии во временя режима экс-президента Украины Виктора Януковича пребывала Юлия Тимошенко по обвинению в превышении власти и служебных полномочий при заключении «газовых» контрактов с Россией 19 января 2009 года.

5 августа 2011 года Юлия Тимошенко была арестована в зале Печерского районного суда, а уже в октябре суд признал ее виновной по части 3 статьи 365 Уголовного кодекса (превышение власти и служебных полномочий) и приговорил к семи годам тюрьмы с запретом занимать государственные должности в течение трех лет.

Юлия Тимошенко отбывала наказание в Качановской исправительной колонии в Харькове.

 

Агентство Телевидения Новости

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