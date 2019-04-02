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Выборы президента Украины: ЦИК подсчитала 100% голосов на Харьковщине

Выборы президента Украины: ЦИК подсчитала 100% голосов на Харьковщине

ЦИК подвела итоги  голосования жителей Харьковщины на выборах Президента Украины, подсчитав 100% голосов избирателей.

Как следует из информации, размещенной на сайте Центральной избирательной комиссии, в Харьковской области в 13 округах из 14 победил Владимир Зеленский, набрав 36,3% голосов.

В одном из округов – 176-м – победителем стал Юрий Бойко.

По результатам голосования на Харьковщине Владимир Зеленский – набрал 36,3% голосов, таким образом став лидером президентской гонки в регионе.

На втором месте - Юрий Бойко с результатом 26,58%.

На третьем месте - Петр Порошенко, он набрал  8,52%.

Четвертое место занимает Александр Вилкул с результатом 7,47%.

Юлия Тимошенко заняла 5-е место. Ее результат - 7,35%.

За Владимира Зеленского больше всего голосов отдали в округе №175, в который входят Люботин, Дергачевский район и часть Харьковского района - 40,13%.

Меньше всего, кроме округа №176, где победил Бойко, за Зеленского голосовали в округе №178, куда входят город Первомайский, Балаклейский, Барвенковский, Близнюковский, Первомайский районы. Там Зеленский набрал 34,3% голосов избирателей.

Агентство Телевидения Новости

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Темы: выборы

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