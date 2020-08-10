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Выборы в Беларуси: оппозиция требует повторного подсчета голосов

Выборы в Беларуси: оппозиция требует повторного подсчета голосов

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская подала в Центральную избирательную комиссию жалобу с требованием провести повторный подсчет голосов. Об этом TUT.by рассказала пресс-секретарь Тихановской Анна Красулина.

В жалобе Тихановская указывает, что в связи с допущенными нарушениями законодательства при подсчете голосов требуется проведение повторного подсчета голосов с проверкой действительности сведений о проголосовавших избирателях и аутентичности бюллетеней, протоколов для голосования.

«В случае невозможности проведения повторного подсчета голосов выборы по отдельным участкам должны быть признаны недействительными на основании ст. 79 Избирательного кодекса (Беларуси – ред.)», — говорится в жалобе.

В документе также перечислены нарушения, зафиксированные независимыми наблюдателями.

Ранее штаб оппозиционного кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской заявил, что не признает предварительные итоги выборов в стране.

Как сообщалось, 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. По предварительным данным ЦИК Беларуси, за действующего президента Александра Лукашенко, который бессменно руководит страной с 1994 года, проголосовали 80,23% избирателей.

В МВД Беларуси заявили о задержании около 3 тысяч человек на акциях протеста, которые возникли после голосования на выборах президента.

Агентство Телевидения Новости

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Темы: беларусь

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