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Выборы в Европарламент: российское вмешательство и французская обеспокоенность

Выборы в Европарламент: российское вмешательство и французская обеспокоенность

На фоне политического кризиса в Австрии, приведшего к развалу правящей коалиции, в Европе обсуждают возможное российское вмешательство на выборах в Европарламент, сообщают RFI и телеканал France 24. 20 мая издание Mediapart опубликовало расследование под названием «Елисейский дворец обеспокоен российским вмешательством в выборы в Европарламент».

По данным издания, французские спецслужбы отслеживают активность российских сетей влияния в стране. Как отмечает Mediapart, потенциальной российской угрозой занимаются все подразделения французских спецслужб. В засекреченном плане, определяющем направления работы внешней и внутренней разведки (PNOR), с которым удалось ознакомиться журналистам, «влияние и вмешательство» России упоминается наряду с террористической угрозой.

Натали Луазо, возглавляющая список от правящей партии «Вперед, Республика!» на выборах в Европарламент, заявила на прошлой неделе в интервью изданию Le Monde, что если главе французских крайне правых Марин Ле Пен удастся создать в Европарламенте фракцию вместе с другими европейскими крайне правыми партиями, то такая фракция станет «группой поддержки Путина».

Источник: sprotyv.info

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Темы: выборы, ес

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