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Выборы в Турции не были полностью честными и свободными - ОБСЕ

Выборы в Турции не были полностью честными и свободными - ОБСЕ

Международные наблюдатели от ОБСЕ не признали президентские выборы в Турции полностью честными и свободными

Имело место давление на электорат, в частности со стороны СМИ.

В своем отчете ОБСЕ подтверждает, что организация самих выборов отвечала демократическим правилам, и избиратели могли свободно выбирать кандидатов. Однако в предвыборной кампании использовались дискриминировавшие оппонентов выражения. Речь идет также о предвзятости государственных СМИ и ограничении свободы слова.

Джерело: https://t.me/u_now/98814

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