Выборы в Верховную Раду: данные ЦИК по мажоритарным округам в Харьковской области

В Харьковской области на внеочередных выборах в Верховную Раду еще в пяти мажоритарных округах победили выдвиженцы партии "Слуга народа", обойдя более известных кандидатов.

Согласно данным на сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК), после обработки 100% электронных протоколов по округу №168 (Шевченковский район г.. Харькова) предприниматель, депутат горсовета Мария Мезенцева, что баллотировалась от партии "Слуга народа" со значительным отрывом опередила действующего нардепа Валерия Писаренко, который баллотировался как самовыдвиженец. Мезенцева получила 41,51% (30 377) голосов, Писаренко - 23,74% (17 370) голосов.

В округе №169 (Киевский и часть Московского района. Харькова) победил блоггер, который выдвигался от "Слуги народа" Александр Куницкий, набрав 47,99% (34 908) голосов. Он с трехкратной преимуществом обошел двух действующих депутатов: самовыдвиженца Александра Грановского, за которого отдали голоса 15,88% избирателей (11 557 человек) и самовыдвиженца Александра Кирша, который получил 15,01% (10 919) голосов.

В мажоритарном округе №178 (Балаклейский, Барвенковский, Близнюковский и Первомайский районы Харьковской области, а также г.. Первомайский) выдвиженец "Слуги народа", председатель Балаклейского райсовета Александр Литвинов незначительно опередил самовыдвиженца, научного сотрудника Харьковского научно-исследовательского института судебных экспертиз им. Бокариуса Анатолия Русецкого. Литвинова поддержали 31,59% (20 704 человека), Русецкого - 29,58% (19 383 человека). Нынешний депутат от этого округа, баллотировался от партии "Оппозиционный блок" Дмитрий Добкин показал третий результат с 16,20% голосов (10 615 человек).

В округе №179 (Зачепиловский, Кегичевський, Красноградский, Лозовской и Сахновщинский районы области, а также г.. Лозовая) адвокат, выдвинутый партией "Слуга народа" Алексей Кучер с почти трехкратной преимуществом опередил главу Харьковского областного совета Сергея Чернова, который баллотировался от "Оппозиционного блока "(Кучер - 50,41% (35 606 человек), Чернов - 17,47% (12 342 человек).

Нынешний нардеп от округа, самовыдвиженец Анатолий Гиршфельд занял третье место с 11,25% (7946) голосов.

В округе №180 (Богодуховский, Валковский, Золочевский, Коломакский, Краснокутский, Нововодолажский районы и часть Харьковского района области) выиграл директор ООО "Ярко Инвест", кандидат от "Слуги народа" Алексей Красов, набрав 43,67% (27 862) голосов . На втором месте - действующий депутат, самовыдвиженец Александр Биловол, который получил 32,07% (20 461) голосов.

По состоянию на 11:00 вторника ЦИК обработала 100% протоколов голосования на внеочередных выборах народных депутатов на 12 из 14 одномандатных округов Харькова и области. Везде, за исключением 176 округа, победили кандидаты от "Слуги народа", опередившие в том числе и нынешних народных депутатов. На 176 округе лучший результат показал парламентарий, который баллотировался от "Оппоблока", Дмитрий Шенцев.

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