Выборы в ВР и планы Кремля по Донбассу — в чем связь

В настоящее время гибридными усилиями РФ на международной арене формируется мнение, что сейчас, после президентских выборов в Украине, сложилась наиболее приемлемая ситуация для разрешения «внутриукраинского конфликта» (в другой интерпретации – «гражданская война»).

В то же время «пятая колонна» Кремля в Украине (пророссийские политики, политические силы и эксперты-политологи) призывают к прямому диалогу нового руководства Украины с «ЛДНР» (известный призыв «услышать Донбасс») с целью поиска оптимального решения для разрешения того же «внутриукраинского конфликта» (конечно же, в этих пламенных призывах и месседжах напрочь отсутствует любой намек на российских «ихтамнетов»), подразумевая ту же автономию с широкими правами. Именно такой сценарий для реализации проекта «широкой атономии» ОРДЛО в составе Украины, отметил координатор ИС Дмитрий Тымчук.

При этом, отметил он, практическая реализация предоставления «ЛДНР» автономии планируется Москвой и пророссийскими силами в Украине после парламентских выборов (в случае формирования явного или латентного пророссийского большинства и проталкивания сценария федерализации Украины.

Источник: sprotyv.info

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