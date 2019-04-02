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Выплаты многодетным семьям: на Харьковщине начался прием заявлений

Выплаты многодетным семьям: на Харьковщине начался прием заявлений

С 1 апреля увеличили помощь многодетным семьям.

Как сообщают на правительственном портале, помощь на детей, которые воспитываются в многодетных семьях, будет назначаться на третьего и каждого последующего ребенка с месяца, в котором было подано заявление со всеми необходимыми документами в ежемесячном размере 1700 гривень, и выплачивается ежемесячно по месяц достижения ребенком 6-летнего возраста включительно.

Для граждан, которые обратятся в период с апреля по июнь 2019 года включительно за оказанием помощи на детей, воспитывающихся в многодетных семьях, указанная помощь будет назначаться с 1 апреля 2019 года.

Источник: objectiv.tv

Автор: Анастасия Деева

Новости портала «Весь Харьков»

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