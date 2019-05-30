Выполнение закона о рынке электроэнергии - одно из требований Брюсселя для выделения Украине макрофинансовой помощи – представитель ЕК

Генеральный директор директората Европейской Комиссии по вопросам соседства и переговоров по расширению ЕС Кристиан Даниэльссон сообщил, что на встрече с представителями украинских властей обсуждались шаги для получения Украиной макрофинансовой помощи Европейского Союза.

"Обсуждали макрофинансовую ситуацию. В течение предыдущих лет ситуация в этой сфере была довольна успешной. Мы со своей стороны поддерживали макрофинансовую стабильность путем предоставления макрофинансовой помощи, которая координируется с МВФ. Сегодня мы обсуждали те вопросы и конкретные шаги, которые Украине необходимо предпринять для получения следующего транша макрофинансовой помощи", - сказал Даниэльссон на пресс-конференции в Киеве во вторник.

Он рассказал, что отправной точкой для получения макрофинансовой помощи от ЕС является сотрудничество с МВФ.

Отвечая на вопрос, какие условия Украине необходимо выполнить для получения макрофинпомощи ЕС, Даниэльссон рассказал, что помимо программы МВФ, есть другие пункты, в частности, закон предусматривающий борьбу с отмыванием денег, закон об авторизированном экономическом операторе (АЭО), а также функционирование системы автоматической системы поверки е-деклараций, выполнение закона о рынке электроэнергии и принятие среднесрочного плана реформирования налоговой и таможенной служб.

"Во время сегодняшних встреч мы не получили каких-либо сигналов, что наши позиции не разделяются украинской стороной. Наоборот, у нас сложилось впечатление, что украинская сторона, как в администрации президента, так и в правительстве абсолютно полностью разделяют наши взгляды", - добавил представитель ЕК.

Напомним, что Кабинет министров утвердил устав двух государственных предприятий “Оператор рынка” и “Гарантированный покупатель”, ответственных за обеспечение работы новой модели оптового рынка электроэнергии. Соответствующее решение принято на заседании правительства 22 мая.

Источник: elektrovesti.net

Новости портала «Весь Харьков»