Высший совет правосудия прекратил работу из-за увольнения 10 судей

Высший совет правосудия 22 февраля 2022 года официально прекратил свою работу. Сегодня из него уволились сразу 10 членов.

Об этом сообщается на сайте ВСП.

Сообщается, что десять членов Высшего совета правосудия написали заявления об увольнении с должностей и их сегодня удовлетворили. Таким образом, в составе ВСП остается всего 5 членов из 15, и он является неполномочным.

Отметим, это означает, что на неопределенное время в Украине не будет органа власти, который решает кадровые и финансовые проблемы судебной власти.

Причиной массового увольнения стало недовольство Этическим советом, который 8 февраля начал процедуру оценивания действующих членов ВСП, не проведя собеседования с кандидатами на шесть вакантных должностей. При этом Высший совет сомневается в конституционности деятельности Этического совета.

Напомним, осенью 2021 года Конституционный суд согласился рассмотреть конституционность реформы Высшего совета правосудия.

Отметим, Верховный суд считает, что создание Этического совета с иностранными экспертами, которые проводят собеседования с кандидатами и оценивают нынешних членов ВСП, может быть неконституционным.

Источник: РБК-Украина

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