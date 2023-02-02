Выставка "дегенеративного искусства". Скоро на россии

Минкультуры потребовало от Третьяковской галереи убрать экспонаты, "не соответствующие традиционным ценностям".

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Specially для русскочитающих глаз.

Учитывая то, что уже происходит сейчас на россии, готов поспорить, что уже в ближайшее время на территории рф будут введены такие термины как "дегенеративное искусство", а также пройдут аналогичные выставки

Давайте коротко напомним россиянам то, как это происходило в Германии.

С 1936 года специальная комиссия в Германии выявляла "опасные" произведения искусства и изымала их из музеев и галерей. К "вредному искусству" причислялись не только работы конкретных художников, но и целые направления: импрессионизм, дадаизм, кубизм, фовизм и т д, которые получили ярлыки "антигерманских" и "вырожденческих" + их критиковали как непонятные народу, пессимистические, декадентские.

Всего фанаты гитлера изъяли более 20 тысяч произведений 1400 авторов из около ста немецких музеев. Часть работ было решено продемонстрировать массовому зрителю – чтобы продемонстрировать их опасность для страны.

Выставка "Дегенеративное искусство" ("Entartete Kunst") была открыта в июле 1937 года в Мюнхене в галерее парка Хофгартен. На ней было собрано около 650 произведений художников, попавших в немилость. "Мы видим эти порождения безумия, дерзости, импотенции и дегенерации. Все, что представлено на выставке, вызывает у нас гнев и отвращение" - так сказал президент Государственной палаты изобразительных искусств Адольф Циглер на открытии выставки

Более того, гитлеровцы, в целях пропаганды добавили рисунки пациентов психиатрических клиник и фотографии калек в экспозицию. Также делался акцент на еврейском происхождении и коммунистических убеждениях некоторых авторов, что, по мнению пропагандаистов, должно было оправдывать преследования политических противников, "расово неполноценных", врагов Рейха и т д.

Оцените шкалу, по которой классифицировали работы:

"нарочитое искажение натуры";

"утрата здравого смысла";

"болезненность воображения";

"увлечение темой проституции";

"утрата национального сознания и увлечение экзотикой примитивных народов";

"моральное разложение";

"утверждение человеческого идеала в виде идиотов и кретинов";

Одним словом, все как на россии сейчас: есть идеологически правильные, а есть те, кто занимаются "дискредитацией" армии рф. И не стоит уже вопрос о том, будет ли подобное происходить или нет. Вопрос только в сроках, когда это произойдёт

Ибо можно будет рисовать только ̶г̶и̶т̶л̶е̶р̶а̶, путина то есть, либо что-то прославляющее путина и русский рейх. И все

Эпилог. Не, мне не жалко россиян. Я к тому, что история повторяется. И россияне сожрут то, что сожрали немцы - поражение в войне, позор и клеймо. Мир не будет спрашивать о том, поддерживал ли русский путина или не поддерживал. Миру будет вот просто насрать: русский=нацист. И все

P.S. - нацисты Германии сжигали картины тех художников, которые были против политики Рейха. Точно также это делают на территории Украины россияне

Джерело: https://t.me/gistapapapa/58495

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