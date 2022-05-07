Выступление патриарха Кирилла - комплекс «матери Терезы»

Выступление патриарха Кирилла о том, что Россия никогда ни на кого не нападала, было принято публикой как проходное и грустно-смешное заявление российской пропаганды. Но мне представляется, что это заявление отражает гораздо более глубокую проблему, чем кажется.

Российская империя - под каким бы брендом она ни выступала - сходна с большинством других империй целым набором качеств, большинство из них известны и не нуждаются в описании. В том числе, как и «западные» империи, Россия расширяла территории, пользуясь превосходством в вооружении и экономике, в то же время привнося в захваченные регионы технологии и инвестиции. Как и в западных империях, находилось немало жителей метрополии, считавших, что этот процесс естественный и полностью оправданный. Но, пожалуй, только в России к XXI веку сложилось ощущение, что это было благодеяние, благотворительность по отношению к захваченным народам.

Условные поляки могут сколько угодно раз интересоваться, за что Россия «причиняла им добро», в три этапа поглощая их территорию, а потом неоднократно подавляя восстания и бунты, но внутри метрополии последняя война (Вторая Мировая) полностью вытеснила из сознания все предыдущие. А зверства врага не оставили ни малейшего пространства даже для мысли о неоднозначности своих действий на освобождённых территориях.

Создавшийся комплекс, самоощущение себя страной-«матерью Терезой», на корню убивает возможность мирно сосуществовать с бывшими сателлитами и строить с ними продуктивные отношения. Если ты ощущаешь себя святым, то любой компромисс - это шаг не навстречу миру, а в ад. И это проблема гораздо опаснее пропагандистов из телевизора.

Источник: facebook.com

Автор: Владимир Пастухов

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