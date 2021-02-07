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Высылка европейских дипломатов из РФ: глава Госдепа США выступил с заявлением

Высылка европейских дипломатов из РФ: глава Госдепа США выступил с заявлением

Объявление Российской Федерацией дипломатов трех стран персонами нон грата – это неоправданное решение, которое нарушает международные обязательства. Об этом заявил глава Госдепа США Энтони Блинкен.

«США осуждают выдворение трех европейских дипломатов из России за то, что они наблюдали за январскими протестами», – написал он на своей странице в Twitter.

Блинкен назвал это решение РФ необоснованным.

«Это – еще один шаг России, нарушающий ее международные обязательства», – считает госсекретарь.

Напомним, как сообщала группа ИС, ранее Министерство иностранных дел Российской Федерации объявило персонами нон грата дипломатов из Швеции, Польши и Германии.

Источник: sprotyv.info

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Темы: россия, США

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