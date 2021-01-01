Выводы 2020 года: герои, антигерои и новые надежды

Закончился календарный год, и, как водится, принято подводить некие итоги и раздавать различные «награды». В разрезе постсоветского пространства хотелось бы вспомнить о победителях, злодеях и политических неожиданностях. Об этом пишет автор Telegram-канала «Сито Сократа».

«Антигерой года». Было бы банальным назвать главным злодеем года президента РФ Путина, потому что от него уже все откровенно устали, да и вообще учитывая его системную подрывную деятельность, особенно со времен пресловутой «мюнхенской речи», он «злодей десятилетия». А вот антигерой 2020 года, это, безусловно, Александр Лукашенко. С началом массовых народных протестов в Беларуси, длящихся уже 5 месяцев, он буквально каждый день пополняет своими перлами эталонный образ махрового диктатора. 30 декабря Лукашенко выступил перед минским ОМОНом и высказал ряд убойных тезисов. Он готов уйти в отставку только после того, как этого от него потребует ОМОН: «Пока последний омоновец мне не скажет: «Уходи», я буду наглухо стоять в этой стране с вами плечом к плечу, так, как и у вас, и у меня, кроме этой страны, ничего нет».

Всех несогласных с диктатурой Лукашенко он назвал протестунами-коллаборационистам, БЧБ-флаги он прировнял к нацистской символике, тогда как экс-глава МВД Караев вообще сказал, что любой бунтовщик и революционер — это сторонник темной силы, ведь «дьявол» — главный революционер. На фоне всей риторики Лукашенко становится очевидно, что «VI Усебеларускі народны сход», намеченный на 11-12 февраля 2021 года не более чем, легализация придуманного кремлевскими политтехнологами изнасилования конституции республики. Опыт прежних подобных акций показал их чисто «пропагандистский характер», позволяющий вообще устранить белорусов от управления страной. Тем более, Лукашенко указал, что он «президент ОМОНа», и этого ему достаточно. А всем остальным сидеть боятся.

«Герой года». На счет лидера, который показал себя с лучшей стороны, следует отметить президента Азербайджана Ильхама Алиева. Ему удалось произвести деоккупацию большей части удерживаемых армянами азербайджанских территорий в Нагорном Карабахе. Алиева называют «победоносным Главнокомандующим», который достиг исторической победы над оккупантами. Итоги 44-дневной отечественной войны показали: стойкость и решительность президента, проявленные на поле боя, делают его национальным героем, с которым азербайджанцы связывают свое грандиозное будущее.

«Джокер года». Здесь стоит обратить взгляд на Кыргызстан, где недавно произошла «третья революция», хотя сами киргизы называют это просто «нааразычылык акциялары» — «протестные акции». Власть течет в руки политического деятеля со сложной биографией Садыра Жапарова. Хотя сейчас он пока лишь кандидат на пост президента, но уже наметились признаки косвенного обожания новоявленного руководителя страны. 30 декабря стало известно, что 20-летняя племянница Жапарова, которую зовут Лазат Нуркожоева, стала «Мисс Кыргызстан» и за победу получила BMW X5. Мало кто сомневается в приверженности «Садыра-смотрящего» семейным ценностям, ведь за месяц нахождения у власти он успел усадить двух своих сватов на высокие государственные посты. Вот ему загодя «подмасливают», ведь в 2020 г. Жапаров сорвал джек-пот, и из тюрьмы пересаживается в кресло лидера республики. Жапаров действительно джокер, который успел уже побывать и.о. премьер-министра и президента. Вот только ходят этой картой российские спецслужбы, а значит «четвертая киргизская революция» тоже не за горами.

Если говорить о надеждах на 2021 год, то здесь хочется вспомнить об Украине и Молдове. Хотя отдельные политические силы пророссийской ориентации ведут раскачку внутриполитической ситуации в Украине, страна продолжает свое развитие и ожидается рост ВВП почти на 5% в будущем году. На счет Молдовы, то Майя Санду на посту президента обещает борьбу с коррупцией и четкую ориентацию на ЕС. Это шанс для молдаван улучшить свою жизнь.

Источник: sprotyv.info

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