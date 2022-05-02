Washington Post рассказала о растущем недовольстве российских элит войной в Украине

После двух месяцев войны российская элита перестает отмалчиваться и идти на уступки, а ее недовольство войной растет, пишет американская газета Washington Post , поговорившая с российскими бизнесменами и чиновниками.

Детали. Как пишет издание, более активно против политики Кремля высказываются (хоть и осторожно) те, кто сделал состояние до прихода Путина к власти. По крайней мере четыре таких предпринимателя покинули Россию.

● Подали в отставку и уехали не менее четырех высокопоставленных чиновников, пишет WP. Один из них – Анатолий Чубайс.

● В интервью с WP несколько российских миллиардеров, банкиров, высокопоставленных чиновников и бывших чиновников, говоривших на условиях анонимности «из-за страха мести», рассказали, что были «ошарашены» решением начать войну, но не могли повлиять на президента. Близкий круг Путина, по их словам, теперь состоит в основном из силовиков.

● Цитата: «За один день они уничтожили то, что было построено за многие годы. Это катастрофа», — сказал один из 37 бизнесменов, которые были приглашены на встречу с Путиным в день, когда он объявил о начале «спецоперации» в Украине.

● Цитата: «Все сидели раздавленными», — говорит другой предприниматель. «Я никогда не видел их такими ошеломленными. Некоторые из них даже не могли говорить», — утверждает еще один источник. Собеседники WP говорят, что ждали Путина в Екатерининском зале Кремля более двух часов, и для некоторых из участников встречи это стало моментом, когда они поняли, «что для их бизнес-империй все закончилось».

● Один из бизнесменов сказал газете, что он теперь ожидает «каннибалистических» мер по сравнению с более ранним «вегетарианским» периодом.

Война шокировала не только бизнесменов. По словам собеседников WP, решение о вторжении в Украину ошеломило в том числе высокопоставленных «технократов» и некоторых сотрудников силовых ведомств. Один из миллиардеров сказал, что о решении Путина знали только Сергей Шойгу, глава Генштаба Валерий Герасимов и некоторые сотрудники ФСБ. Большинство представителей элит считали, что цели Путина ограничиваются признанием Донецкой и Луганской народных республик, и поэтому готовились к санкциям, но не таким жестким.

● Неудачи в войне привели к росту тревожных настроений и в силовом блоке, утверждает газета. Один из источников WP отметил лично Шойгу. «Они все хотят вести нормальную жизнь. У них есть дома, дети, внуки. Им не нужна война. Они не суицидальные. Все хотят иметь хорошую жизнь, чтобы у их детей было все и они могли путешествовать по самым красивым местам», — сказал собеседник газеты.

Некоторые чиновники и бизнесмены оказались «заперты» в Москве. К таковым WP относит в том числе главу ЦБ Эльвиру Набиуллину и главу Счетной палаты Алексея Кудрина (он, впрочем, накануне улетел в Израиль на лечение, но обещал вернуться в мае). Один бывший высокопоставленный чиновник сказал, что остался в России, поскольку чувствует ответственность, сравнивая свою работу с работой на атомной станции, которая «может взорваться», если все уйдут.

● Некоторые оставшиеся в Москве бизнесмены стремятся «только остаться невредимыми». «Вы можете не поддерживать войну, но вы должны молчать и быть со своими соотечественниками, потому что ваши солдаты умирают», — сказал один из участников встречи 24 февраля.

● «Я не знаю, у кого есть яйца, чтобы дать отпор», — сказал еще один топ-менеджер. Он добавил, что если война затянется и неудачи продолжатся, то «начнется большая битва внутри России».

Источник: https://t.me/BerezaJuice/14115

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