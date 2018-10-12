Washington Post: В Константинополя есть причины встать на сторону Украины против Московии

На протяжении веков золотые купола Киево-Печерской лавры и ее катакомбы были убежищем для спокойствия и молитвы православного христианства. Теперь все это оказалось в эпицентре конфликта между Украиной и Россией, который начал охватывать и религиозный мир.

Об этом пишет Washington Post, добавляя, что на повестке дня стоит вопрос о независимости Украинской церкви от контроля Москвы. После этого Украина станет пятнадцатой в православной общине церквей.

Издание пишет, что украинские политические лидеры пытаются добиться независимости УПЦ. В это время, Россия использует все свое влияние в православном мире, чтобы заблокировать это движение.

«РПЦ не будет просто сидеть сложа руки и смотреть на это», - признался пресс-секретарь УПЦ Московского патриархата Климент Ужин, чья конфессия подчиняется патриарху в России.

Украинская автокефалия мало что изменит в повседневной жизни простых верующих. Но для политиков это будет еще одним символическим разрывом с Россией. Та же в свою очередь, считает себя лидером православия и выступает против выхода украинской церкви из-под ее влияния, прибегая даже к сравнениям с большим расколом христианства на католицизм и православие в 1054 году.

«Простите за пафос, но речь идет действительно о российском контроле над мыслями и душами украинского народа», - сказал украинский депутат Виктор Еленский, который в апреле поддержал обращение президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой дать Киеву независимость.

С тех пор украинские и российские священники ездят в Константинополь, пытаясь убедить первого патриарха среди равных встать на их сторону. Москва даже прибегла к своим традиционным преступных методов, пытаясь хакерскими атаками вмешаться в дела Константинополя.

«Москва выставляет Украине как агрессора, а желание получить автокефалию как атаку. Но с точки зрения украинский, именно они и обороняются », - сказала профессор истории Веслианського университета Виктория Смолкин.

Эксперты из православия отмечают, что нынешний церковный конфликт значительно глубже. Он вытекает из столетней борьбы между Москвой и Константинополем за власть над 250 миллионами верующих в мире. Тем более, что Владимир Путин теперь выставляет свой режим в роли главного защитника христианских ценностей.

«Константинополь не подчинен Москве. Они конкуренты, а не партнеры », - сказала Смолкин.

По словам руководителя центра исследований православного христианства в Университете Фордхам Георга Демакопулоса, украинская автокефалия полностью подрывает все глобальное позиционирование Москвы, ее риторику и саморекламу.

«Будут реальные геополитические последствия. Особенно когда есть такая фигура, как Путину, который смог спрятать страдания своего народа за этой проекцией международной власти », - сказал Демакоруплос.

Источник: newsua.one

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