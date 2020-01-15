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У 2019 році громадяни значно менше перетинали кордон з Росією, але частіше подорожували морем та повітрям

У 2019 році громадяни значно менше перетинали кордон з Росією, але частіше подорожували морем та повітрям

Упродовж 2019 року українські прикордонники здійснили оформлення та перевірку документів рекордної кількості громадян – більш як 102 млн осіб.

Варто зазначити, що все більше подорожувальників, як в Україну так і за межі нашої держави, надають перевагу повітряному транспорту. Зокрема минулого року літаками український кордон перетнули більш як 20,6 млн осіб, що на 23 % перевищує показник попереднього року (16,7 млн осіб). Частка українців серед мандрівників, які обрали повітряні подорожі, зросла ще більше – на понад 30 % (з 11,6 млн осіб у 2018 році до 15,1 млн осіб у 2019 році).

Морським транспортом український кордон у 2019 році перетнули майже 400 тисяч людей. Цей показник у загальному пасажиропотоці, хоч і незначний, але в порівнянні з 2018 роком він зріс на 11,5 %.

Що стосується пунктів пропуску на сухопутних ділянках держкордону України, то пасажиропотік з Євросоюзом у 2019-му залишався на рівні 2018-го. Торік кордон України з країнами ЄС перетнули понад 36,7 млн осіб.

Майже на 10% зменшився пасажиропотік на українсько-російському кордоні. Якщо у 2018 році на цій ділянці прикордонники оформили понад 11 млн осіб, то в 2019 – менше 10 млн. При цьому кордон з Росією перетнуло на 800 тисяч українців менше (7 млн осіб).

Також у 2019-му році суттєво зменшилася кількість громадян, які перетнули кордон з Білоруссю (на 9 %) та Молдовою (на 6,1 %).

Источник: dpsu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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