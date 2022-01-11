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У 2021 році до бюджету надійшло 107,2 млрд грн акцизного податку та плати за ліцензії

У 2021 році до бюджету надійшло 107,2 млрд грн акцизного податку та плати за ліцензії

У січні – грудні 2021 року до Зведеного бюджету України надійшло 107,2 млрд грн акцизного податку та плати за ліцензії на здійснення операцій з підакцизними товарами, або 110,2 відс. до індикативного показника, що на 15,2 відс., або майже на 14,2 млрд грн більше, ніж у 2020 році.

У грудні 2021 року надходження до Зведеного бюджету України акцизного податку та плати за ліцензії на здійснення операцій з підакцизними товарами становлять 9,8 млрд грн, або 109,6 відс. до індикативного показника, що на 4,1 відс., або на 385,8 млн грн більше, ніж у грудні 2020 року.

Надходження акцизного податку з вироблених в Україні та ввезених на митну територію України товарів до загального фонду Державного бюджету України у 2021 році склали понад 83,6 млрд грн, або 105,7 відс. до індикативного показника, що на 15,1 відс., або майже на 11 млрд грн більше, ніж у 2020 році.

У грудні 2021 року до загального фонду Державного бюджету України надійшло понад 8 млрд грн акцизного податку з вироблених в Україні та ввезених на митну територію України товарів, або 108,3 відс. до індикативного показника, що на 6,1 відс., або на 460,4 млн грн більше, ніж у грудні 2020 року.

До спеціального фонду Державного бюджету України у 2021 році надійшло майже 14,2 млрд грн акцизного податку з вироблених в Україні товарів, або 142,6 відс. до індикативного показника, що на 17,1 відс. або на 2,1 млрд грн більше, ніж у 2020 році.

У грудні 2021 року до спеціального фонду Державного бюджету України надійшло понад 1 млрд грн акцизного податку з вироблених в Україні товарів, або 120,8 відс. до індикативного показника, але при цьому на 3,3 відс., або на 156,7 млн грн менше, ніж у грудні 2020 року.

У 2021 році до бюджету надійшло 107,2 млрд грн акцизного податку та плати за ліцензії

Источник: tax.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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