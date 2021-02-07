У 2021 році гуманітарії та представники точних наук здаватимуть ЗНО по-різному

Про особливості проведення ЗНО цього року йшлося під час брифінгу 5 лютого.

Як зауважив директор Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти Олександр Сидоренко, у 2021 році при здачі тестів випускники шкіл можуть обирати між такими предметами як українська мова і література й українська мова, а також між математикою (рівень «стандарт»)» і математикою (рівень профільний).

За словами Олександра Сидоренка, таке нововведення обумовлене аналізом роботи за попередні роки, а також зверненнями керівників та викладачів профільних вишів.

«Критерій, яким повинен користуватись абітурієнт, один: вимоги, що прописані у правилах прийому до закладу вищої освіти. Наприклад, на спеціальність «філологія», «журналістика» треба пред’явити сертифікат «українська мова і література», а на такі спеціальності, як «комп’ютерні науки», «електротехніка», достатньо сертифікату з «української мови». Відповідно, тим, хто проходить реєстрацію, потрібно знати про наявність двох тестів», - зазначив Олександр Сидоренко.

При заповненні реєстраційної картки для складання тестів з математики абітурієнт також повинен знати, чи буде цей предмет профільним у виші, куди він вступає, чи йому достатньо буде скласти рівень «стандарт».

Також особливістю цьогорічного проведення ЗНО є те, що воно, як і торік, проходить за карантинних умов.

Источник: kharkivoda.gov.ua

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