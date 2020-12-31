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У 2021 році українське військо отримає берегові ракетні комплекси "Нептун" – контракт укладено

У 2021 році українське військо отримає берегові ракетні комплекси Нептун – контракт укладено

"Державне Київське конструкторське бюро "Луч", яке входить до складу Укроборонпрому, і Міністерство оборони України уклали контракт про постачання до війська у 2021 році берегових комплексів РК-360 МЦ "Нептун". Це відбудеться у рамках Державного оборонного замовлення.

Нова зброя – одна з ключових високотехнологічних продуктових платформ Концерну, яка має великі перспективи. Особливо наразі "Нептунів" потребують ЗСУ.

Згідно з контрактом до українського війська надійдуть уніфіковані пускові установки, транспортні та транспортно-заряджаючі машини, а також рухомий командний пункт, де зосереджується вся інформація, необхідна для роботи комплексу.

"Нептун" оснащено крилатими ракетами, які здійснюють політ на надмалих висотах на дальність приблизно 300 км. Ракета має стартовий та маршовий (основний) двигуни. Першій є модіфікованим твердопаливним стартовим прискорювачем від зенітної ракети С-125. Основний турбореактивний двигун МС-400 вироблено компанією "Мотор Січ".

Голівку самонаведення для ракети, що має надвисокі кути огляду та здатна визначити та захопити ціль на відстані до 50 км, розробило українське науково-виробниче підприємство "Радіонікс" у партнерстві з Державною акціонерною холдинговою компанією "Артем", що входить до складу Укроборонпрому.

На озброєння ЗСУ комплекс "Нептун" прийнято 23 серпня 2020 року.

Источник: ukroboronprom.com.ua

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Темы: впк, Украина

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