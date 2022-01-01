У 2022 році українські військові пройдуть навчання у 13 країнах

Міністр оборони України Олексій Резніков підписав наказ, яким затвердив План кадрового забезпечення міжнародних програм навчання військовослужбовців та працівників Збройних Сил України у військових навчальних закладах іноземних держав у 2022 році.

Документом передбачено, що у наступному році на навчання буде направлено 167 військовослужбовців та працівників ЗСУ до 13 країн. Відбір кандидатів, які відповідають вимогам, триватиме до 28 січня 2022 року.

За словами Олексія Резнікова, подібні програми є важливим внеском наших міжнародних партнерів у професійний розвиток наших військових на всіх рівнях управління.

«Наш основний потенціал – це люди, які керують технікою, планують операції, аналізують ситуацію. І завдяки нашим міжнародним партнерам, наші військові мають можливість підвищувати кваліфікацію у найкращих профільних «вишах» і тренувальних закладах за кордоном та впроваджувати євроатлантичні принципи вже в Україні. Наступного року наші військові матимуть можливість пройти такі навчання у Британії, США, Турції, Німеччині, Естонії, Італії, Латвії, Литві, Австрії, Польщі, Словенії, Румунії та Словакії», – зазначив Олексій Резніков.

Міністр оборони України також повідомив, що задля створення цілісної системи підготовки та подальшого ефективного використання професійного персоналу Збройних Сил України, у поточному році розроблено та затверджено низку документів, які дозволять набути військовими фахівцями нових компетенцій. Зокрема, йдеться про Концепцію військової кадрової політики Міністерства оборони України на період до 2025 року, реалізація якої дозволить створити комплексну, ефективну, економічно доцільну та обґрунтовану систему забезпечення військ (сил) професійно підготовленими, з високими морально-діловими якостями військовослужбовцями, здатними якісно вирішувати складні військово-професійні завдання в мирний та воєнний час.

Міністерство оборони закликає військових та працівників ЗС України активно приймати участь у відборі в рамках Плану кадрового забезпечення міжнародних програм навчання.

З переліком вищих навчальних закладів та навчальних програм в них можна ознайомитися за посиланням. https://www.mil.gov.ua/content/tenders/plan_of_KZ.pdf

Источник: mil.gov.ua

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