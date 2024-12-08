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У 2024 році державний борг України зріс до майже 91% ВВП – Fitch

У 2024 році державний борг України зріс до майже 91% ВВП – Fitch

У рейтинговому агенстві Fitch зазначають, що державний борг України зріс до 90,8% ВВП у 2024 році, відносно 84,4% у 2023 році.

Про це йдеться у звіті агенства.

Рівень боргу України значно перевищує середнє значення 70,9% для суверенних боргових зобов'язань з рейтингом "B"/"C"/"D". Збільшення боргу повʼязують із послабленням гривні та збільшення бюджетного дефіциту.

"В той час як 77% зовнішнього боргу є високо пільговим, 74% від загального обсягу боргу деноміновано в іноземній валюті", – додали у агенстві.

Fitch оцінює потребу у зовнішньому фінансуванні на рівні 38 млрд дол у 2025 році, відносно 41 млрд дол у 2024.

При цьому, за оцінками, дефіцит поточного рахунку розшириться до 8,4% від ВВП у 2024 році та 13,6% у 2025 році.

Джерело: epravda.com.ua

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